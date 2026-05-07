Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили ракетную опасность после ночной атаки БПЛА

В Ростовской области утром 7 мая была объявлена ракетная опасность. Сигнал тревоги поступил населению около 5:11 утра, согласно сообщению от Региональной службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Всем жителям региона рекомендовано немедленно принять меры предосторожности: спуститься в подвалы, подземные паркинги или другие доступные укрытия.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области утром 7 мая была объявлена ракетная опасность. Сигнал тревоги поступил населению около 5:11 утра, согласно сообщению от Региональной службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Всем жителям региона рекомендовано немедленно принять меры предосторожности: спуститься в подвалы, подземные паркинги или другие доступные укрытия.

Ситуация в Ростовской области осложняется тем, что режим беспилотной опасности продолжает действовать. Губернатор региона Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале: «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться».

Это уже не первый случай подобных оповещений в регионе за последние месяцы. В январе 2026 года ракетная опасность была объявлена в 12:53, а в апреле уровни воздушной тревоги повышались несколько раз из-за угрозы атак беспилотников.

Режим беспилотной опасности сохраняется с ночи на 7 мая, что усложняет обстановку. Оперативные службы рекомендуют гражданам оставаться дома, не выходить на открытые пространства и следить за официальными сообщениями.

Несмотря на частые оповещения, жители региона уже привыкли к таким тревогам, но остаются настороженными. Власти продолжают улучшать механизмы оповещения, чтобы минимизировать риски для населения.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше