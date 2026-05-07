Дом по программе реновации появится на Авиамоторной улице

«Проектом предусмотрено возведение шестисекционного монолитного здания. В нем запроектировано 393 квартиры, девять из которых будут приспособлены для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Все они будут сданы с чистовой отделкой, выполненной с применением современных, долговечных и безопасных материалов», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова.
Отмечается, что на первых этажах расположатся помещения общественного назначения общей площадью около 1,4 тыс. кв. м. Во время заселения здесь будет работать центр информирования для новоселов. Территорию возле дома благоустроят: оборудуют детские и спортивные площадки с безопасным каучуковым покрытием, организуют зоны отдыха с дорожками, лавками и зеленью.
Новоселы смогут пользоваться сложившейся инфраструктурой района. В непосредственной близости находятся остановки общественного наземного транспорта «Юрьевский переулок» и станция метро «Авиамоторная».