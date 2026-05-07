Электричество и горячую воду отключат на четырех улицах Нижнего Новгорода 7 мая

Из-за плановых работ на объектах ЖКХ 7 мая в Нижнем Новгороде отключат электричество и горячую воду. Об этом предупредили в городском управлении ГОЧС.
В 09:00 горячее водоснабжение приостановят в домах с номерами 16, 14/1, 14, 18 на Казанском шоссе. Работы на сетях планируется завершить в 18:00.
С 09:00 до 16:00 сегодня ГВС будет отсутствовать и на Охотничьей, 2.
В 10:00 свет погаснет в доме № 3/3 на улице Голубева. Энергоснабжение по этому адресу возобновят в 15:00.
На Баренца, 15 электричество отключат в полдень. Здание будет обесточено до пяти часов вечера.
