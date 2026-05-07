Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Снится дочка»: девушка, родившая в туалете в Турции, не может вернуть ребенка

Девушка, родившая в туалете аэропорта турецкой Антальи, все еще не может вернуть ребенка. По словам адвоката Виктории Елисеевой, россиянка находилась в состоянии шока, поэтому и оставила малышку.

Девушка, родившая в туалете аэропорта турецкой Антальи, все еще не может вернуть ребенка. По словам адвоката Виктории Елисеевой, россиянка находилась в состоянии шока, поэтому и оставила малышку.

На данный момент ребенок находится в приемной семье. О его состоянии ничего неизвестно — девочку тщательно скрывают. Подавать на опеку пытались мать и отец родившей, однако успеха добиться не удалось.

— Мы подали иск на общение с ребенком бабушки с дедушкой. Чтобы, пока опека будет устанавливаться, пока идут процессы, хотя бы видеться с ребенком, — добавила специалист в беседе с журналистами.

По словам Елисеевой, матери девочки приходится тяжело. Ребенок постоянно ей снится, о состоянии малышки переживает вся семья. Родители девушки ведут борьбу, чтобы получить возможность видеться с внучкой.

— Ей постоянно снится ее дочка. Бабушка с дедушкой тоже тяжело переживают. Бабушка вообще не может понять. Она уверена: «Должны отдать, ну как внучку могут не отдать?» И она думает, что это произойдет прямо завтра. Хотя это маловероятно, — цитирует адвоката MSK1.ru.

Сам инцидент произошел в октябре 2024 года. Россиянка родила девочку в туалете и бросила ее, после чего собиралась улететь из страны. Ребенка нашли уборщики. Женщину задержали и посадили в тюрьму в Турции. Россиянка провела за решеткой девять месяцев, после чего ее освободили.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше