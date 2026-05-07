В Хабаровске зарегистрирован первый в 2026 году случай клещевого энцефалита

В Хабаровском крае подтвердили первый в 2026 году случай клещевого вирусного энцефалита. О ситуации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
С начала сезона активности клещей в больницы и поликлиники края уже обратились 648 человек. Большинство случаев ограничились укусами и профилактическим наблюдением, однако в Хабаровске врачи выявили первого заболевшего.
Специалисты связывают рост обращений с тёплой погодой и началом массовых выездов на природу. При этом клещей всё чаще находят не только в лесу, но и в городских парках, на дачных участках и даже рядом с жилыми домами.
В Роспотребнадзоре напоминают, что для прогулок и поездок за город лучше выбирать закрытую светлую одежду и использовать репелленты. Осматривать себя и детей специалисты советуют каждые 20−30 минут, потому что клещи часто цепляются незаметно — в области шеи, подмышек, за ушами и в волосах.
Отдельно жителей просят внимательно проверять домашних животных после прогулок. Клещ может попасть в квартиру на шерсти питомца, а обнаружить его удастся только спустя несколько часов.