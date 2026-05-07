Фотовыставка «Семьи Героев» открылась в Новом Ургале

7 мая в Доме культуры железнодорожников в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района открылась фотовыставка «Семьи Героев». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Работа над проектом по созданию галереи портретов членов семьи участников специальной военной операции стартовала еще в 2024 году. Тогда к ней присоединились всего 9 человек.
«Семьи Героев» — это профессиональные фотосессии для участников СВО и их семей, которую проводит Наталья Лацук, а также художественная обработка фотоснимков и организация выставки.
— Наш проект имеет три главные задачи: поддержать моральный дух бойцов, показав, что их семьи окружены уважением, а их подвиг важен; напомнить всем о настоящих ценностях через образы тех, кто ждет и верит в них; а также запечатлеть исторический момент, чтобы эти кадры стали частью архива истории нашего края и страны, — подчеркнула автор проекта, организатор выставки и волонтер Галина Мурашова.
Она отметила, что неоценимую помощь в реализации проекта оказала администрация Нового Ургала и, безусловно, фотограф и энтузиаст Наталья Лацук.