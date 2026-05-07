Россияне реже бронируют отели в эти майские праздники: в чем причина

Майские праздники в 2026 году стали самыми короткими за последние восемь лет, что напрямую повлияло на спрос на туристические поездки. Как рассказал ТАСС декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов, сокращение выходных дней привело к заметному снижению бронирований в российских гостиницах — на 11,1% по сравнению с прошлым годом.
По словам эксперта, основной объем продаж майских туров традиционно приходится на первую декаду месяца — до 70−75% от общего числа. Однако в этом году на спрос повлияли сразу несколько факторов. Акрамов отметил, что сдержанный интерес к поездкам объясняется не только короткими выходными, но и холодной погодой, а также выросшей стоимостью путешествий.
В этом году майские праздники выдались короткими. Но, как писал KP.RU, впереди россиян ждет еще один период отдыха. Трехдневные выходные, посвященные Дню Весны и Труда, уже завершились, и с 4 мая страна вернулась к полной рабочей неделе. Однако уже с 11 мая наступит сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы.
По производственному календарю на 2026 год, граждан ждут три выходных дня подряд — с 9 по 11 мая. Таким образом, понедельник, 11 мая, также станет нерабочим, и следующая рабочая неделя будет короче на один день.