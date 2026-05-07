День евангелиста Марка. Что следует сделать, а что запрещено 8 мая 2026 года

Его волокли по улицам Александрии два дня. Верёвка на шее, камни мостовой, крики толпы. Ночью в темнице явился ангел и сказал: твоё имя вписано в книгу жизни. Потом явился сам Спаситель со словами: «Мир тебе, евангелист Мой!». На следующий день пытки продолжились, и он умер с молитвой на устах. Написанное им Евангелие до сих пор читают во всех церквях мира. 8 мая 2026 года православные христиане чтят память святого апостола и евангелиста Марка. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, какие существует народные приметы и традиции, про его житие. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Когда Марков день в 2026 году?
День памяти святого апостола и евангелиста Марка отмечается 8 мая. В народном календаре дату называли Марков день или Марк Ключник.
Почему Ключник? В народном представлении святой Марк хранил ключи от небесных ворот — и только он мог «отомкнуть» небо, чтобы пошёл дождь. Крестьяне особо молились ему перед началом полевых работ, прося о благодатном дожде для посевов.
Апостол и евангелист Марк: житие.
Марк (полное имя — Иоанн-Марк) родился в Иерусалиме. Его мать Мария была состоятельной женщиной и убеждённой христианкой: именно в её доме собирались первые ученики Христа после Воскресения. Там прятались и молились, туда пришёл апостол Пётр после чудесного освобождения из тюрьмы. Марк рос в самом центре зарождающейся церкви.
По преданию, Марк мог быть свидетелем молитвы Иисуса в Гефсиманском саду в ночь перед арестом. В Евангелии от Марка есть загадочный эпизод: некий юноша в одном льняном покрывале следовал за схваченным Иисусом, стражники схватили его, но он вырвался и убежал нагим. Многие богословы считают, что это был сам Марк. Позже апостол Пётр называл его в послании «сыном своим» — знак особой духовной близости.
Марк сопровождал апостолов Павла и Варнаву в миссионерских путешествиях, хотя в какой-то момент оставил их, что вызвало напряжение в отношениях с Павлом. Впоследствии они помирились. Главным наставником Марка оставался апостол Пётр: именно по его рассказам и воспоминаниям Марк написал своё Евангелие — живое, быстрое, без лишних слов.
Последние годы жизни Марк провёл в Александрии Египетской. Он основал там христианскую общину и стал первым епископом Александрийской церкви. В 63 году во время богослужения на него напала разъярённая языческая толпа. Марку накинули верёвку на шею и два дня волочили по улицам города. Ночью в темнице ему явился ангел с утешением, а затем — сам Христос. На следующий день истязания продолжились, и Марк скончался со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой».
В 310 году над могилой Марка в Александрии воздвигли церковь. В 820 году, когда Египет уже был под властью арабов, венецианские купцы тайно вывезли мощи апостола в Венецию. Для них был построен знаменитый собор Святого Марка, одна из главных архитектурных жемчужин Европы. Там они находятся по сей день.
Что нельзя делать в Марков день 8 мая 2026 года?
— Нельзя ссориться и сквернословить. Конфликты в этот день, по поверью, затягиваются надолго и могут разрушить даже крепкие отношения;
— Нельзя вмешиваться в чужие дела и судьбы. Верили, что на Марка Ключника из-за этого собственная жизнь может пойти наперекосяк;
— Нельзя лениться и проводить день в праздности. Марк — апостол деятельный, прошедший тысячи километров с проповедью. Безделье в его день считалось неуважением к памяти святого.
Что можно делать в Марков день 8 мая 2026 года?
— Посетить храм. В день памяти евангелиста Марка обычно читают Евангелие от Марка. Особая молитва апостолу читается об успехе в начинаниях и защите от бед;
— Начать новое дело или поездку. Марков день считался одним из самых благоприятных для начинаний. Планы, задуманные на 8 мая, по поверью, будут удачными;
— Провести уборку в доме и на участке. Считалось, что чистота и порядок на Марка Ключника могут привлечь достаток;
— Помочь нуждающимся. Марк всю жизнь служил людям словом и делом. В день его памяти принято проявлять милосердие — подавать нищим, навещать больных.
Традиции и приметы в день апостола и евангелиста Марка 8 мая 2026 года.
Народные синоптики в Марков день внимательно смотрели: кукует кукушка, яркая ли радуга, летят ли птицы стаями. По этим знакам предсказывали погоду и урожай на всё лето.
— Ясное утро — к хорошему урожаю яровых. Солнечный рассвет на Марка предвещал урожайное лето для пшеницы, овса и ячменя;
— Кукушка закуковала — морозов больше не будет. Голос кукушки в Марков день считался окончательным знаком того, что весна пришла всерьёз и надолго;
— Дождь 8 мая — к сухому и жаркому июню. Майский дождь в Марков день по принципу «от противного» предвещал сухой летний месяц;
— Гром 8 мая — к богатому урожаю. Гроза в Марков день крестьяне воспринимали как благой знак: гром — это Марк Ключник открывает небесные ворота, чтобы напоить землю.