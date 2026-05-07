День евангелиста Марка. Что следует сделать, а что запрещено 8 мая 2026 года

Его волокли по улицам Александрии два дня. Верёвка на шее, камни мостовой, крики толпы. Ночью в темнице явился ангел и сказал: твоё имя вписано в книгу жизни. Потом явился сам Спаситель со словами: «Мир тебе, евангелист Мой!». На следующий день пытки продолжились, и он умер с молитвой на устах. Написанное им Евангелие до сих пор читают во всех церквях мира. 8 мая 2026 года православные христиане чтят память святого апостола и евангелиста Марка. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, какие существует народные приметы и традиции, про его житие. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.