Поезд Победы с «Катюшей» прибыл в Хабаровск

В Хабаровске утро началось не как обычно — не с суеты и объявлений, а с тяжёлого, протяжного гудка паровоза. На станцию Хабаровск-1 пришёл «Поезд Победы» — ретросостав, который каждый год возвращает железную дорогу в военные и послевоенные годы.
Белый пар клубами поднимался над платформой, словно сама станция на несколько минут стала декорацией из другой эпохи. В голове состава — паровоз Ем № 3753, выпущенный в 1945 году. Он не музейный экспонат за стеклом, а рабочая машина, которая до сих пор выходит в путь и тянет за собой вагоны памяти.
В этом году в составе появилась деталь, которую сразу заметили все — реактивная установка БМ-13 «Катюша». Её показали впервые именно в этом формате. И она сразу перестала быть просто техникой: вокруг неё задерживались люди, фотографировали, молчали дольше обычного.
На платформе всё было устроено так, чтобы не просто смотреть, а проживать. Солдаты в форме времён Великой Отечественной, девушки в платьях 40-х годов, тёплые шерстяные шали, бусы, аккуратные перчатки — как будто кадры старой хроники вдруг вышли в реальность. Из вагонов-теплушек махали люди, улыбались детям, которые тянули родителей к локомотиву.
Машинист проводил короткие экскурсии прямо в кабине паровоза — объяснял, как он дышит, как идёт, почему его до сих пор берегут и запускают в такие дни. И в этом было что-то очень простое: техника, которой почти век, всё ещё живая — и всё ещё нужна.
Поезд простоял в Хабаровске около сорока минут. Потом гудок снова разрезал воздух, и состав ушёл дальше — на Хабаровск-2, а затем в сторону Приморья и Сахалина.