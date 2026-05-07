Без электричества окажутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 7 мая

Отключения света в Ростове на 7 мая ожидаются на десятках улиц и затронут сотни и тысячи людей. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Украинская, 88−104;
— переулок Клязьминский, 72−94;
— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Добровольского, 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13;
— улица 1-я Грамши, 33−55 и 44−66;
— улица 2-я Грамши, 72−98;
— улица Волжская, 127−147 и 138−156;
— улица Камская, 127−167 и 118−152;
— улица Мурманская, 117−153 и 126−164;
— улица Глинки, 119−153 и 122−152;
— улица Калужская, 125−159 и 96−126;
— улица Дундича, 48−58;
— улица Можайская, 53−77.
С 9:00 до 13:00 отключения ожидаются по адресам:
— бульвар Комарова, 13, 13/1, 13/3;
— проспект Космонавтов, 19, 19/1.
С 9:00 до 18:00 без света окажутся ростовчане по адресам:
— улица Батуринская, 20−74 и 51−99;
— улица Коминтерна, 35;
— улица Международная, 23−29, 28;
— улица Кулагина, 28−34, 11−15, 12;
— улица Ревкомовская, 1−31 и 2−28;
— улица Международная, 7−23 и 12−24;
— улица Свердловская, 47, 47а.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.