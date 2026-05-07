Комсомольск-на-Амуре открыл жителям доступ к данным о качестве воздуха

Инициатива, которую реализует правительство Хабаровского края, действует в рамках федерального проекта «Чистый воздух» президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Сведения о качестве воздуха выкладываются на официальном сайте администрации города. Их ежемесячно обновляет Дальневосточное подразделение Росгидромета. Чтобы информация доходила до всех, правительство края распорядилось разместить листовки с QR-кодом в местах массового пребывания людей — от поликлиник и школ до салонов автобусов. Любой прохожий может навести телефон на код и тут же узнать, чем он дышит.