Комсомольск-на-Амуре открыл жителям доступ к данным о качестве воздуха

В Комсомольске-на-Амуре у жителей появилась возможность круглосуточно узнавать актуальную информацию о состоянии атмосферного воздуха. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инициатива, которую реализует правительство Хабаровского края, действует в рамках федерального проекта «Чистый воздух» президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Сведения о качестве воздуха выкладываются на официальном сайте администрации города. Их ежемесячно обновляет Дальневосточное подразделение Росгидромета. Чтобы информация доходила до всех, правительство края распорядилось разместить листовки с QR-кодом в местах массового пребывания людей — от поликлиник и школ до салонов автобусов. Любой прохожий может навести телефон на код и тут же узнать, чем он дышит.
Министр природных ресурсов края Александр Леонтьев пояснил, что открытый доступ к первоисточнику помогает бороться с домыслами и слухами. «Распространение экологических знаний, активное участие жителей в экоакциях и различных просветительских мероприятиях, формирование привычек, способствующих решению накопившихся проблем в сфере охраны окружающей среды — все это обязательные факторы успешной реализации национального проекта. Поэтому широкий охват населения, экопросвещение и обеспечение открытого доступа к информации — это важнейшая задача на сегодня», — подчеркнул он.
Комсомольск-на-Амуре и рабочий посёлок Чегдомын стали участниками федерального эксперимента по квотированию выбросов ещё в сентябре 2023 года. Цель, поставленная правительством края, — вдвое снизить объём загрязняющих веществ к 2036 году. Для этого по поручению губернатора разработан комплексный план. В него входит перевод частных домов с дровяного отопления на природный газ, причём всем категориям граждан предоставляются субсидии, а также модернизация промышленных предприятий.
Две недели назад Хабаровский край первым в стране присоединился к всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», которая учит людей бережнее относиться к природе. В регионе также проводятся тематические экоуроки и просветительские мероприятия. Вся эта работа координируется правительством края.
