В Красноярске для многодетных и студенческих семей запустили услугу «Социальная няня»

В Красноярских центрах помощи семье и детям «Октябрьский» и «Доверие» начала работать новая услуга «Социальная няня». Получить помощь могут многодетные и студенческие семьи, одинокие родители с детьми до семи лет, а также семьи участников СВО. Специалисты бесплатно присмотрят за ребенком дома или во время прогулки до трех часов в день и не более двух раз в неделю. Сотрудники прошли специальную подготовку, в том числе по уходу за детьми с особыми потребностями. Такая мера социальной поддержки предоставлялась только семьям, в которых есть дети с инвалидностью. По поручению Губернатора категорию получателей услуги расширили. Родители смогут уделять время своим личным делам, работе или просто восстановить силы, зная, что их дети находятся под надежным присмотром. Эта инициатива внесет вклад в укрепление института семьи, повышение качества жизни детей и родителей, а также в достижение целей нацпроекта «Семья», — отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова. Для каждой семьи специалисты будут составлять индивидуальную программу с учетом особенностей ребенка. Сейчас в Красноярске работают восемь «социальных нянь», услугой уже пользуются 30 семей. В пресс-службе ведомства добавили, что после тестового периода проект планируют распространить и на другие территории Красноярского края. Напомним, что в Красноярском крае обсуждают создание Совета многодетных семей.