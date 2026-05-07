«Лестницы разваливаются, окна продувает»: обладатели соцжилья из Кокшетау пожаловались на проблемы

Многодетные и малоимущие семьи из Кокшетау, которые три года назад получили ключи от коммунально-арендного жилья, пожаловались, что за эти годы их дома уже начали разрушаться. Кроме того, по словам жителей, они так и не получили документацию на свои квартиры. «Говорили, что доделают двор, все доделают, облагородят, а потом выдадут документы. В итоге ни двор, ничего не продвигается, никаких документов у нас нет», — говорит жительница Кокшетау Анастасия Акименко.