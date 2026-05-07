«Лестницы разваливаются, окна продувает»: обладатели соцжилья из Кокшетау пожаловались на проблемы

Многодетные и малоимущие семьи из Кокшетау, которые три года назад получили ключи от коммунально-арендного жилья, пожаловались, что за эти годы их дома уже начали разрушаться. Кроме того, по словам жителей, они так и не получили документацию на свои квартиры. «Говорили, что доделают двор, все доделают, облагородят, а потом выдадут документы. В итоге ни двор, ничего не продвигается, никаких документов у нас нет», — говорит жительница Кокшетау Анастасия Акименко.
Обладательница социального жилья Алтынай Нургалиева отмечает, что без документов люди не рискуют вкладываться в улучшение условий в выданных квартирах. При этом граждане отмечают, что в домах очень много недоделок: трещины на стенах, разрушающиеся ступеньки. Главной проблемой жильцы считают затянувшееся благоустройство двора.
«Дома разваливаются, у кого-то в квартирах вот на первые-вторые этажи, получается, проваливается пол, прям совсем ямы. У кого-то двери выдавливает. Трещины постоянно у нас, тамбуры все в трещинах. Лестницы начали разваливаться, окна продувает. Детей много, детям нету ни площадки, ничего — играть. Они везде, получается, играются. Сзади дома ходят, там всё открыто: просто глубокие колодцы, все открытые», — говорится в обращении Анастасии Акименко.
В жилищной инспекции граждан призвали не создавать панику. «Отделом строительства передается дом на баланс отдела жилищных отношений жилищной инспекции города Кокшетау. После подписания акта приема-передачи далее нашим отделом будет подано, получается, на изготовление техпаспортов в ЦОН. Далее по изготовлению техпаспортов уже с жильцами будет заключен договор найма», — заявил начальник отдела жилищной инспекции Кокшетау Куаныш Газизов.
В акимате заявили, что придомовую территорию приведут в порядок после сдачи в эксплуатацию восьмого дома, последнего в комплексе. «В августе завершим и строительство восьмой позиции. И там же мы завершим строительство, работы по благоустройству дворовых территорий. У нас там предусмотрено озеленение, малые архитектурные формы, лавочки и освещение. Все недочеты, которые были выявлены, были переданы подрядной организации», — заявил замруководителя отдела строительства Кокшетау Рустем Кожагельдинов.
Гражданам пообещали, что документы они получат через месяц, после чего желающие смогут выкупить арендно-коммунальные квартиры.