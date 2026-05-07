На Таганае проснулись «ивановы червячки»

Личинки светляков готовятся к летнему балу.

Источник: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В национальном парке «Таганай» (Златоуст) началось пробуждение личинок обыкновенного светляка, известных в народе под поэтичным названием «ивановы червячки». Об этом сообщает сегодня пресс-служба нацпарка.

Сейчас будущие жуки выглядят как небольшие темные червяки. Ближайшие три месяца они будут вести активный хищный образ жизни: интенсивно передвигаться и поглощать любую соразмерную добычу, которая попадается на пути.

Массовое превращение личинок во взрослых крылатых насекомых и начало знаменитых брачных игр ожидается на стыке июня и июля — накануне ночи на Ивана Купалу. Именно благодаря этому народному празднику светляк обыкновенный и получил свое второе имя.

«Самки излучают люциферин на брюшках, привлекая крылатых кавалеров. Это очень красивое зрелище, ради которого многие и приходят в парк», — поясняют специалисты.

После завершения цикла размножения взрослые особи (имаго) погибнут. Однако жизнь на этом не закончится: вылупившиеся из яиц личинки до глубокой осени будут охотиться и периодически радовать наблюдателей своим загадочным свечением «в предвкушении взрослой жизни».