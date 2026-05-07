«В готовности к худшему сценарию». Белорусские власти предупредили об угрозе трансграничного пожара с территории Украины

Власти предупредили об угрозе трансграничного пожара с территории Украины.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар на территории Украины грозит перейти на Беларусь, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

Так, вечером 6 мая в Минлесхозе предупредили об угрозе трансграничного пожара, который может перебросится с территории Украины на Гомельскую область.

Власти пояснили, что с территории соседней страны надвигается большой фронт огня, и отметили, что в зоне риска находится лесной фонд Милошевичского лесхоза, что в Лельчицком районе.

— Работники лесного хозяйства Беларуси готовятся встречать огонь. В готовности к худшему сценарию — более 80 работников Милошевичского лесхоза и коллег из соседних учреждений: Наровлянского спецлесхоза, Мозырского опытного лесхоза, Ельского, Житковичского и Калинковичского лесхозов, — прокомментировали в ведомстве.

Лесной пожар приблизился к Беларуси. Фото носит иллюстративный характер: Минлесхоз.

Около 21.00 сообщалось, что на границе с Украиной дежурит свыше 15 единиц техники, в том числе пожарные машины. На это же время от большого пожара до белорусской территории осталось всего два километра.

— Речь идет о большом фронте огня, который трудно сдерживать. Ближайшую ночь работникам лесного хозяйства Гомельщины придется провести на усиленном дежурстве, — констатировал консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексей Бойко.

К слову, накануне еще МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта и рельсов, вероятности ДТП и риске пожаров из-за жары +31 и ветра 20 м/с.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона.
