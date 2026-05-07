Самокатчикам в Красноярске показали карту парковок и зоны ограничения скорости

Мэрия Красноярска представила согласованную с краевой прокуратурой карту парковок и зон ограничения скорости для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Теперь в городе официально определены зоны, где для самокатов будет действовать ограничение скорости. Также появились участки, на которых использовать самокаты запретят полностью.

Отдельно прописали правила парковки: оставлять самокаты можно будет только в местах, предусмотренных специальной схемой. Если средство индивидуальной мобильности окажется вне разрешенной зоны, его смогут переместить на хранение. Забрать имущество собственник сможет уже за плату.

В документе также закрепили обязанности операторов и пользователей. За нарушение новых требований предусмотрена административная ответственность.

В прокуратуре отметили, что новые правила должны упорядочить использование самокатов в городе и решить проблему хаотичной парковки, когда они мешают пешеходам на тротуарах и у входов в здания.

С актуальными ограничениями и правилами парковки самокатов и других СИМ можно ознакомиться по ссылке.