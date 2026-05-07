В Хабаровске на Троицу пройдёт общегородской Крестный ход

В день Святой Троицы, который в этом году выпадает на 31 мая, верующие Хабаровска соберутся на одно из самых масштабных и красивых городских шествий года. По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия после праздничной Божественной литургии начнётся традиционный общегородской Крестный ход, который объединит духовенство и сотни прихожан, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.
Молитвенное шествие начнётся примерно за полчаса до полудня — сразу после окончания литургии. Колонна выдвинется от стен Спасо-Преображенского кафедрального собора на площади Славы. Сотни верующих с крестами, хоругвями и иконами во главе с владыкой Артемием пройдут по центральным улицам до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери на Соборной площади.
На этом праздник не закончится. Всех участников и гостей после молитвенного шествия ждёт праздничная программа в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского.
Присоединиться к Крестному ходу может любой желающий, и священнослужители особенно просят не оставаться в стороне тех, кто хочет ощутить силу общего единства в такой значимый для православных день.