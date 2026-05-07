В Хабаровске на Троицу пройдёт общегородской Крестный ход

В день Святой Троицы, который в этом году выпадает на 31 мая, верующие Хабаровска соберутся на одно из самых масштабных и красивых городских шествий года. По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия после праздничной Божественной литургии начнётся традиционный общегородской Крестный ход, который объединит духовенство и сотни прихожан, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.