Сын гендиректора «Сибура» Карисалов тайно женился на девушке Полине

Фуд-блогер и сын гендиректора «Сибура» Артем Карисалов тайно женился на своей девушке Полине.
Торжество прошло скромно: пара расписалась в ЗАГСе и отметила событие с небольшой компанией в ресторане.
Карисалов не публиковал фотографий с мероприятия. О свадьбе стало известно благодаря его возлюбленной, которая в соцсетях опубликовала фотографию свадебного букета и видео первого танца молодоженов.
Днем ранее стало известно, что юморист и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин выдал свою дочь замуж.
Также певица Клава Кока объявила в личном блоге, что выходит замуж за блогера Дмитрия Масленникова. Утром того же дня певица впервые подтвердила отношения с блогером. Она выпустила альбом «Как я люблю тебя», на обложке которого находилась в объятиях с будущим мужем.
Певица Вера Брежнева в свою очередь опубликовала фотографию из парижского отеля Ritz, на котором красуется с роскошным помолвочным кольцом. Личность избранника артистки остается неизвестной.
Российский певец и шоумен Тимур Родригез и актриса Катя Кабак объявили о помолвке. «Вечерняя Москва» вспомнила про другие звездные союзы, заключенные недавно.