Автоэксперт Петров назвал самые уязвимые перед солнцем части автомобиля

Современные автомобили проектируются с запасом прочности, поэтому они рассчитаны на стоянку в самых разных условиях, даже при палящем солнце. Несмотря на это, исключать негативные последствия не стоит. Об этом рассказал директор департамента по работе с партнерами СТО «UREMONT» Александр Петров.
— Экстремальный нагрев под солнцем бьет по салонному пластику. Он может потрескаться, изменить свой оттенок — проще говоря, выгореть. На эксплуатационные характеристики автомобиля это никак не повлияет, однако при будущей продаже потенциальный покупатель неизбежно задаст вопросы, — объяснил эксперт.
Кроме того, при таких погодных условиях сильно страдает лакокрасочное покрытие. Оно теряет глянец, а поверхность становится меловой. На темных машинах это проявляется в качестве характерного сероватого налета.
При этом двигатель, коробка и тормозная система не пострадают даже при длительной стоянке. Однако перед запуском автомобиля, который стоял под солнцем больше месяца, стоит проверить аккумулятор на предмет вздутия, передает Lenta.ru.
