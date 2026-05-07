Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоэксперт Петров назвал самые уязвимые перед солнцем части автомобиля

Современные автомобили проектируются с запасом прочности, поэтому они рассчитаны на стоянку в самых разных условиях, даже при палящем солнце. Несмотря на это, исключать негативные последствия не стоит. Об этом рассказал директор департамента по работе с партнерами СТО «UREMONT» Александр Петров.

Современные автомобили проектируются с запасом прочности, поэтому они рассчитаны на стоянку в самых разных условиях, даже при палящем солнце. Несмотря на это, исключать негативные последствия не стоит. Об этом рассказал директор департамента по работе с партнерами СТО «UREMONT» Александр Петров.

— Экстремальный нагрев под солнцем бьет по салонному пластику. Он может потрескаться, изменить свой оттенок — проще говоря, выгореть. На эксплуатационные характеристики автомобиля это никак не повлияет, однако при будущей продаже потенциальный покупатель неизбежно задаст вопросы, — объяснил эксперт.

Кроме того, при таких погодных условиях сильно страдает лакокрасочное покрытие. Оно теряет глянец, а поверхность становится меловой. На темных машинах это проявляется в качестве характерного сероватого налета.

При этом двигатель, коробка и тормозная система не пострадают даже при длительной стоянке. Однако перед запуском автомобиля, который стоял под солнцем больше месяца, стоит проверить аккумулятор на предмет вздутия, передает Lenta.ru.

В некоторых случаях попадание колеса в глубокую лужу также может стоить водителю замены двигателя. Почему не стоит ездить по лужам, рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.