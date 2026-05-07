«Ирина + Юрий»: полиция нашла автора надписи на скале в нацпарке в Карагандинской области

В ходе комплексных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен 49-летний житель города Шахтинска, оставивший надписи на камнях на территории Каркаралинского государственного национального природного парка.
По данному факту в отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье «Мелкое хулиганство». Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.
Напоминаем, что нанесение ущерба объектам природного наследия влечет ответственность, установленную законом.
Стражи порядка призывают жителей и гостей региона бережно относиться к окружающей среде, сохранять природное богатство и соблюдать общественный порядок.