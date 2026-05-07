В Хабаровском крае поймали конфликтного амурского тигра

Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

В Хабаровском крае в ночь на 7 мая сотрудники госохотнадзора при поддержке Центра «Амурский тигр» отловили конфликтного амурского тигра в окрестностях села Пушкино, — сообщает управление охотничьего хозяйства правительства региона.

Пойманным зверем оказался взрослый самец амурского тигра старше семи лет. Во время первичного осмотра специалисты не обнаружили у хищника видимых травм. Однако впереди — полное ветеринарное обследование: специалисты должны выяснить, нет ли скрытых заболеваний или повреждений, которые могли повлиять на поведение животного.

Дальнейшую судьбу тигра определит Росприроднадзор. В таких случаях решение обычно принимают после оценки состояния зверя и степени опасности его возвращения в дикую природу.

Амурский тигр — зверь осторожный и обычно старается избегать людей. Но когда хищник начинает выходить к населённым пунктам, ночь в тайге быстро перестаёт быть просто ночью. Тогда в дело вступают специалисты — без лишнего шума и с расчётом на то, чтобы сохранить и людей, и редкого зверя.