Хабаровск 9 Мая примет всероссийский турнир по самбо памяти погибшего героя

День Победы в Хабаровске в этом году обретёт ещё одно, спортивное измерение. Прямо 9 мая Краевой центр единоборств примет всероссийские соревнования по самбо, посвящённые памяти старшего сержанта Амангазы Сикуатова и всех военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Турнир приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и встроен в задачи президентской государственной программы «Спорт России».
Старт встречам дадут в 10:00 утра, а в 15:00 пройдёт торжественный парад открытия. Для зрителей, помимо самих схваток, приготовили патриотическую программу и полевую кухню с настоящей солдатской кашей. Вход свободный, так что прийти и поддержать борцов в святой для всех день сможет любой желающий.
В 2026 году за медали поборются около 150 спортсменов со всего Дальнего Востока, а также представители Алтайского края. Поединки развернут сразу на трёх коврах, награды разыграют в классическом самбо среди юношей и девушек 16−18 лет и в дисциплине боевого самбо. География и состав участников говорят сами за себя — турнир из локального мемориала вырос в заметную точку на спортивной карте востока страны.
«Глава государства не раз называл самбо национальным видом спорта, который давно перешагнул границы России и собирает полные залы по всему миру. В одном только Хабаровском крае этим единоборством занимаются больше 13 тысяч человек, и цифра продолжает расти», — напомнил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
На турнире организаторы ждут по-настоящему яркой, бескомпромиссной схватки — и по традиции она обещает быть именно такой.