На Левобережье Омска построят гигантскую баню

В Кировском округе Омска появится крупный банный комплекс. Как следует из распоряжения департамента архитектуры и градостроительства, облик будущего объекта согласован и соответствует требованиям градостроительного регламента.
Согласно документу, пятиэтажное здание планируется возвести на земельном участке с кадастровым номером 55:36:140103:4582. Участок расположен в 250 метрах юго-западнее дома № 18 по улице Конева. Площадь застройки составит 4 151,25 кв. м, общая площадь помещений — 15 764,30 кв. м. Проектную документацию подготовило ООО «Первый проектный».
Как уточняется, комплекс рассчитан на одновременный отдых 400 человек и включает в себя парилки, спа-зоны, джакузи и фитобары. Помимо внутренних и детского бассейнов, проект предусматривает открытый бассейн, а также террасы, зоны релаксации и рестораны.
Застройщиком выступает омское ООО «Промстройкомплект-Сервис», специализирующееся на аренде и управлении нежилой недвижимостью. Директор и единственный учредитель компании — известный омский застройщик Шамил Шихмирзаев. Согласование архитектурно-градостроительного облика — этап, необходимый для получения окончательного разрешения на строительство. Ранее проект получил одобрение на заседаниях архитектурно-градостроительных советов города и области.