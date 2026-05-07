В Омской области начнётся короткая рабочая неделя с 12 мая

В России начинается очередная короткая рабочая неделя. Сначала граждан ждут три выходных дня — с 9 по 11 мая, посвящённых празднованию Дня Победы. Однако, поскольку сам День Победы выпал на субботу, по закону трудового законодательства праздничный день переносится на ближайший рабочий день, что делает понедельник, 11 мая, нерабочим.
После этого последует четырёхдневная рабочая неделя с 12 по 15 мая.
Напомним, что в апреле россияне уже наслаждались четырёхдневной рабочей неделей с 27 по 30 апреля, перед тем как начались майские праздники с 1 мая — Праздника весны и труда.
Для тех, кто вынужден работать 9 мая, предусмотрена компенсация в виде двойной оплаты или отгула. По производственному календарю, в июне предстоит отработать 21 день, из которых один день — 11 июня — будет на час короче.