Похолодание до +14 градусов ждет нижегородцев в День Победы

Синоптики представили прогноз на вторые майские праздники. Согласно данным «Яндекс. Погоды», температурный максимум Дня Победы в Нижнем Новгороде составит +14 градусов. Праздничная суббота будет облачной, но без осадков.
10 мая в столице Приволжья станет прохладнее. Столбики уличных термометров поднимутся лишь до отметки +13 в светлое время суток. Солнце будет радовать горожан и туристов своим появлением из-за облаков. По предварительным прогнозам, на прогулку по Нижнему Новгороду в воскресенье зонт можно будет не брать.
В третий выходной, посвященный празднованию Дня Победы, погода в столице ПФО станет менее комфортной. Температура днем 11 мая не превысит 12 градусов, город накроют дожди.
Стоит отметить, что 13 мая нижегородцев ждет потепление.