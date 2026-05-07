Мэрия Ростова запустит пилот платной парковки на Соборном

Сейчас платные парковки в Ростове работает компания «Ростовское парковочное пространство» по договору 2015 года: она собирает плату, перечисляя в бюджет 15% доходов. Тариф фиксирован на 35 ₽ в час до 30 декабря 2027 года, без повышения; зоны действуют с 8:00 до 20:00 в будни в центре от Береговой до Текучева. В 2025 году бюджет получил 14,4 млн руб. от оплат и 132 млн руб. от штрафов — в девять раз больше; итого 146,5 млн руб., на 23% превысив 2024 год. С января по октябрь 2025-го оплаты принесли уже 9,9 млн руб. — почти вдвое больше прошлого периода.