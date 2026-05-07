Кадровый центр проведёт ярмарки вакансий для нижегородцев в мае

Особый акцент в этом месяце сделают на двух вещах: трудоустройстве подростков и популяризации рабочих специальностей, которые сегодня особенно нужны рынку — механиков, слесарей, электриков, сварщиков, швей, поваров, токарей. Посетители ярмарок смогут не только узнать о свободных позициях, но и получить консультации по составлению резюме, подготовке к собеседованию, а также пройти профориентационное тестирование. Специалисты расскажут о мерах государственной поддержки, бесплатном обучении в рамках нацпроекта «Кадры» и о том, как пользоваться порталом «Работа России».