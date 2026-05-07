Лукашенко сказал работникам телевидения и радио о поведении в критических ситуациях

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал работникам телевидения и радио о поведении в критических ситуациях, сообщила пресс-служба президента.

Так, 7 мая белорусским лидером были направлены поздравления работникам и ветеранам радио, телевидения и связи. Лукашенко обратил внимание на то, что изобретение радио 130 лет назад дало мощный импульс технологическому и информационному прогрессу, а также запустило новый этап в развитии человечества — «глобальности, доступности и мгновенной скорости передачи новостей».

При этом глава Беларуси указал на то, что сегодня средства массовой информации и современная связь проходят трансформацию. Лукашенко указал, в связи с этим, на «очередной технологический перелом, требующий интеллектуальных и технических ресурсов». И отметил, что у Беларуси благодаря продуманной государственной стратегии есть достаточные возможности для внедрения инноваций.

Также белорусский лидер отметил, что белорусскими телеканалами и радиостанциями постоянно создается качественный национальный контент, и что они пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами. Здесь же он сказал работникам телевидения и радио о поведении в критических ситуациях.

— Коллективы редакций и журналисты не раз показывали пример гражданского мужества в критических ситуациях, защищая свою страну, правду и справедливость. Убежден, что и впредь вы сохраните лучшие традиции и всегда будете трудиться во благо Беларуси и ее народа, — заключил президент.

Напомним, 5 мая белорусский лидер обратился к прессе и назвал белорусов одной из самых читающих наций мира.

Тем временем премьер-министр Беларуси Александр Турчин объявил о скорой встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина.

