Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве май остается одним из самых популярных месяцев для свадеб

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Около 5 тыс. заявлений на регистрацию брака в мае поступило в столичные ЗАГСы, что является стандартно высоким показателем для этого весеннего месяца. Об этом сообщила ТАСС начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Источник: Jeremy Wong Weddings /CC0

«Около 5 тыс. пар решили зарегистрировать брак в мае 2026 года — это стандартное количество свадеб для последнего весеннего месяца, популярность его не стала меньше. Особенно востребованными в этот месяц становятся выездные площадки. Именно в мае начинается сезон регистраций брака на открытых площадках, на которых можно провести первую семейную фотосессию на свежем воздухе на фоне весенней столицы», — сказала Уханева.

Она уточнила, что наиболее популярной датой стало 16 мая. Самым же востребованным месяцем для свадеб в 2026 году стал июнь в связи с большим количеством популярных красивых дат с сочетанием шестерок.

Церемонии бракосочетания в мае будут проходить на выездных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» и во дворцах бракосочетания. Так, самыми востребованными стали дворцы бракосочетания № 1 и 4, а также Дворец бракосочетания на ВДНХ. Среди выездных площадок молодожены чаще всего выбирают библиотеку-читальни им. А. С. Пушкина, башню «Око», особняк на Малой Ордынке.