В Москве май остается одним из самых популярных месяцев для свадеб

«Около 5 тыс. пар решили зарегистрировать брак в мае 2026 года — это стандартное количество свадеб для последнего весеннего месяца, популярность его не стала меньше. Особенно востребованными в этот месяц становятся выездные площадки. Именно в мае начинается сезон регистраций брака на открытых площадках, на которых можно провести первую семейную фотосессию на свежем воздухе на фоне весенней столицы», — сказала Уханева.
Она уточнила, что наиболее популярной датой стало 16 мая. Самым же востребованным месяцем для свадеб в 2026 году стал июнь в связи с большим количеством популярных красивых дат с сочетанием шестерок.
Церемонии бракосочетания в мае будут проходить на выездных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» и во дворцах бракосочетания. Так, самыми востребованными стали дворцы бракосочетания № 1 и 4, а также Дворец бракосочетания на ВДНХ. Среди выездных площадок молодожены чаще всего выбирают библиотеку-читальни им. А. С. Пушкина, башню «Око», особняк на Малой Ордынке.