Захарова: Евросоюз спонсирует террористов в Киеве, хотя это запрещено

МИД России обвинил страны Запада в спонсировании терроризма.

Источник: Комсомольская правда

Члены Евросоюза спонсирует террористов в Киеве, хотя это запрещено и законами, и логикой существования объединения. Об этом в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, законы, политические установки и логика существования Евросоюза запрещают спонсирование терроризма в любом виде.

«Так что же они делают? Они делают то, что запретили делать и себе, и всем остальным. Они спонсируют терроризм», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что террористы получают от Киева установки и оружие, а украинским властям, в свою очередь, все это передают правительства стран западной Европы и их официальные представители.

Ранее российский МИД выступил с предупреждением, адресованным Евросоюзу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что попытка ЕС «замолчать» публичные заявления Владимира Зеленского о терактах на 9 Мая в Москве — опасное заблуждение.

До этого Захарова выразила недоумение в связи с принятием в Финляндии закона, который фактически лишает российских граждан возможности приобретать недвижимость в этой стране.

