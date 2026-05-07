Члены Евросоюза спонсирует террористов в Киеве, хотя это запрещено и законами, и логикой существования объединения. Об этом в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, законы, политические установки и логика существования Евросоюза запрещают спонсирование терроризма в любом виде.
«Так что же они делают? Они делают то, что запретили делать и себе, и всем остальным. Они спонсируют терроризм», — отметила Захарова.
Представитель МИД добавила, что террористы получают от Киева установки и оружие, а украинским властям, в свою очередь, все это передают правительства стран западной Европы и их официальные представители.
Ранее российский МИД выступил с предупреждением, адресованным Евросоюзу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что попытка ЕС «замолчать» публичные заявления Владимира Зеленского о терактах на 9 Мая в Москве — опасное заблуждение.
До этого Захарова выразила недоумение в связи с принятием в Финляндии закона, который фактически лишает российских граждан возможности приобретать недвижимость в этой стране.