Анна Семенович планирует отправиться в зону СВО летом

Российская певица и актриса Анна Семенович планирует посетить зону специальной военной операции (СВО) предстоящим летом. Об этом в четверг, 7 мая, она рассказала в беседе с журналистами.
— В ближайшее время пока нет, потому что сейчас, в майские праздники и 9 Мая, будут различные акции. Может быть, летом, — сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли подобную поездку в ближайшее время.
Певица выступала в поддержку спецоперации с самого ее начала. Кроме того, Семенович неоднократно посещала зону проведения СВО. В 2022 году артистку внесли в перечень лиц, которые угрожают безопасности Украины, передает РИА Новости.
В конце апреля также стало известно о том, что сын писателя Захара Прилепина Игнат подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции, он воюет в штурмовом подразделении.
Сам Прилепин еще в октябре 2025 года рассказал о своем решении вновь подписать контракт с Министерством обороны России. По его словам, это «история», которую он начал с товарищами еще в далеком 2014 году.