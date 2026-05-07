Не сквозняк и не соседи: 3 тревожных сигнала, что в доме поселилась тёмная сущность

Бывает, одна комната словно «выключается» из общего уюта: там не хочется задерживаться, возникает лёгкое напряжение или даже тревога без причины. Иногда это конкретный угол или место, куда не тянет совсем. Как рассказывает нам эксперт, в эзотерике считают, что такие зоны возникают там, где долго копились тяжёлые эмоции — ссоры, страхи, усталость. Энергия оседает, словно пыль, только невидимая. «Проверить можно просто: зайдите в это место с закрытыми глазами и прислушайтесь к ощущениям в теле. Если хочется сразу открыть глаза и выйти, то, возможно, дело не только в интерьере. Кот смотрит в угол, и это не просто кот», — поясняет ясновидящая.