В Хабаровском крае мужчина получил условный срок за осквернение памятника

Суд установил, что в октябре 2025 года гражданин К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, осквернил мемориал, расположенный в посёлке Этыркэн. Этот памятник увековечивает память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения полноценного судебного разбирательства. Суд квалифицировал его действия по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — осквернение памятника, посвящённого защитникам Отечества.