В Хабаровском крае мужчина получил условный срок за осквернение памятника

Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края вынес приговор местному жителю, осквернившему памятник участникам Великой Отечественной войны. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Суд установил, что в октябре 2025 года гражданин К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, осквернил мемориал, расположенный в посёлке Этыркэн. Этот памятник увековечивает память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения полноценного судебного разбирательства. Суд квалифицировал его действия по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — осквернение памятника, посвящённого защитникам Отечества.
Приговором от 6 мая 2026 года гражданину К. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. В случае нарушения условий испытательного срока осуждённому грозит реальное лишение свободы.
