Жители Хабаровского края 8 мая будут работать меньше

Первая рабочая неделя мая завершится для россиян сокращенным рабочим днем. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», предстоящая пятница, 8 мая, считается предпраздничным днем, в связи с чем работа сокращается на один час.
По случаю Дня Победы выходные будут удлиненными. Днями отдыха установлены 9, 10 и 11 мая — это будет второй майский праздничный период.
А после выходных жителей региона ожидает укороченная рабочая неделя, продлится она четыре дня — с 12 по 15 мая.
Следующие праздничные выходные будут уже в июне в связи с празднованием Дня России.