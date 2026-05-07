Накануне Дня Победы энергетики перешли на усиленный режим работы

На заседании штаба электросетевого комплекса группы «Россети» обсудили мероприятия для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в День Победы и выходные дни 10 и 11 мая. Даны поручения усилить контроль за работой инфраструктуры, безопасностью энергообъектов и персонала.

Особое внимание должно уделяться регионам с высокими рисками внешних воздействий и сложной пожароопасной обстановкой. В настоящее время особый противопожарный режим установлен в 37 субъектах РФ, на территории которых работают «Россети». В преддверии праздников энергетики провели профилактические мероприятия. В районах с высокими рисками природных пожаров проложены минерализованные полосы вдоль линий электропередачи и выполнена опашка территорий подстанций.

Также в ходе штаба обсуждалось прохождение паводкового периода. Отмечено, что сложная паводковая обстановка сейчас фиксируется, в том числе Волгоградской и Астраханской областях. Энергетики компании «Россети Юг» при необходимости проводят внеочередные осмотры подтопляемых участков с применением специальной техники и плавсредств.

В целом в регионах присутствия «Россети Юг» для ликвидации возможных нештатных ситуаций в готовность приведены почти 1,1 тыс. бригад: более 5,3 тыс. энергетиков и 2,5 тыс. единиц спецтехники, а также 427 резервных источников электроснабжения общей мощностью 24,6 МВт. Энергетики осуществляют информационное взаимодействие с подразделениями МЧС России, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Ведется постоянный мониторинг погодных условий.

