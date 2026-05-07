Короткая рабочая неделя ждет жителей Башкирии после майских праздников

После продолжительных майских выходных жителей Башкирии ожидает короткая рабочая неделя. Всего четыре дня — с 12 по 15 мая — предстоит трудиться жителям республики, сообщает Гострудинспекция региона.
Дополнительные выходные связаны с празднованием Дня Победы. В этом году 9 мая выпало на субботу, поэтому выходной день перенесен на понедельник 11 мая. Таким образом, россияне, включая жителей Башкирии, отдыхают с 9 по 11 мая включительно.
Для тех, кто трудится по графику шестидневной рабочей недели, выходными днями будут только 9 и 10 мая. Сотрудникам, которые будут работать 9 мая, положена двойная оплата труда.
Стоит отметить, что май 2026 года для жителей Башкирии особенно богат на выходные. Помимо традиционных майских праздников, республика отдыхает еще один день — 27 мая, когда мусульмане отмечают Курбан-байрам. Этот день является официальным нерабочим праздничным в регионе.