В России нашли способ сделать дизельную технику экологичнее

НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Исследователи из Новосибирского университета биотехнологий нашли способ создания более экологичного топлива для двигателей даже зимой. Суть исследования заключается в использовании смесевого биотоплива, полученного на основе эфиров отработанных растительных масел, дизельного топлива и бутанола, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.
Сегодня вопрос экологической безопасности транспорта и сельскохозяйственной техники становится все более острым. Дизельные двигатели по-прежнему широко используются в перевозках, агропромышленном комплексе и на производстве, однако именно они остаются одним из источников выбросов, негативно влияющих на окружающую среду.
«Еще одна серьезная проблема связана с утилизацией растительных отходов, в том числе отработанных масел. То, что обычно считается отходом, может стать ценным ресурсом. Именно на этом принципе основано исследование, посвященное созданию более экологичного топлива для дизельных двигателей. Его суть заключается в использовании смесевого биотоплива, полученного на основе эфиров отработанных растительных масел, дизельного топлива и бутанола», — говорится в сообщении.
Разработка особенно актуальна для России, где внедрение биотоплива идет медленнее, чем во многих других странах. Одной из главных причин остаются климатические условия. Низкие температуры ограничивают применение многих альтернативных видов топлива и делают необходимым поиск составов, способных стабильно работать в зимний период. Именно поэтому особую ценность представляет решение, которое учитывает не только экологическую, но и практическую сторону вопроса.