В Прикамье подорожало автомобильное топливо

За прошедшую неделю средняя цена литра автомобильного топлива увеличилась в Пермском крае на 14 коп., составив 66,77 ₽ Такие данные приводит Росстат.
Стоимость бензина марки АИ-92 подорожала в регионе на 14 коп., АИ-95 — на 15 коп. и составляет 63,54 и 68,70 ₽ за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 13 коп., до 78,64 ₽ за литр.
По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая 2026 г. изменение цен на бензин зафиксировано в 44 субъектах РФ, более всего в Чеченской Республике +1,6%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Республике Ингушетия (-0,1%).