«Белорусский вокзал» покажут в Биробиджане на площади Ленина

Открытый кинопоказ соберёт жителей накануне Дня Победы.

В Биробиджане вечером 7 мая на площади Ленина пройдёт открытый кинопоказ, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает МАХ канал «ЕАО — территория действий».

Начало запланировано на 18:30. На большом экране покажут фильм «Белорусский вокзал» (12+) — известную советскую драму режиссёра Андрея Смирнова.

Экран развернут прямо на площади, а зрителям предложат разместиться на трибунах у памятника Владимиру Ленину. Формат простой, почти старомодный — и в этом его сила: не зал с билетами, а общий вечер, куда приходят без формальностей.

Фильм выбран не случайно. Это история о людях, которые когда-то расстались на Белорусском вокзале в 1945 году, а спустя годы встретились снова — уже на похоронах боевого товарища. Картина Андрея Смирнова давно стала частью культурной памяти, той самой, которая не требует пояснений.

Организаторы приглашают приходить семьями. Идея вечера — не в показе как таковом, а в совместном переживании: когда кино становится поводом остановиться, посидеть рядом и вспомнить, почему этот май всегда звучит чуть тише и глубже других месяцев.