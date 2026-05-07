В Уфе задерживаются авиарейсы: это происходит на фоне «Беспилотной опасности»

Напомним, сегодня утром председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилл Первов сообщил о введении в регионе режима «Беспилотная опасность». Из-за этого в аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Жителям порекомендовали быть внимательными и следить за актуальной информацией.