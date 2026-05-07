Нижегородский аэропорт принимает и отравляет рейсы по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщила Росавиация сегодня, 7 мая, в 02:14.
«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в посте.
Гражданам напоминают, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум возобновляются с 30 мая.