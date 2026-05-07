«Армия — не ресторан»: бешбармак, куырдак и шведский стол внедрили в армии Казахстана

— Рацион становится не просто калорийным, а разнообразным. На завтрак не одна каша, а несколько ее вариантов. В обед на выбор овощной или крупяной суп и два вторых блюда, а также появилась разновидность салатов и закусок. Отдельное направление — введение в меню блюд национальной кухни. Мы возвращаем привычные казахские блюда: бешбармак, плов, куырдак, мампар, бауырсаки и другие. И здесь есть важный момент: это не «праздничная акция», а системная работа. При этом необходимо напомнить, что в некоторых частях уже закреплены определенные дни национальной кухни.