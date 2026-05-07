«Армия — не ресторан»: бешбармак, куырдак и шведский стол внедрили в армии Казахстана

Меняются питание, форма, медицина и даже подход к повседневной жизни солдат. О том, как сегодня устроено тыловое обеспечение в Вооруженных силах, какие реформы уже внедрены и что изменится, рассказал заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-майор Алмаз Джумакеев в интервью NUR.KZ.
— Какие изменения произошли в тыловом обеспечении в последнее время?
— Если говорить откровенно, раньше тыл воспринимался как «обеспечение по остаточному принципу»: накормить, одеть, обеспечить, и на этом всё. Сегодня мы принципиально меняем эту философию. Прежде всего, переходим к модели, где в центре находится человек. Военнослужащий должен быть сосредоточен только на боевой подготовке, а не думать о том, где постирать форму или насколько качественно его кормят.
За последние годы мы выстроили целый механизм: более 80 поставщиков работают с армией — от организации питания до изготовления формы и средств гигиены. При этом мы усилили контроль над качеством услуг, проводится жесткая претензионная работа, по результатам которой недобросовестные компании выплачивают неустойку, кроме того, некоторые из них исключаются из реестра поставщиков. Мы вводим свои лаборатории, которые обеспечивают качественный контроль за продуктами, формой одежды и так далее.
Параллельно меняется и повседневная жизнь в частях — от современных модульных казарм, столовых и бань с парилками, которые оснащаются современным оборудованием, до персональных наборов гигиены. Все это, казалось бы, бытовые вещи, но именно из них возникает ощущение уважения к солдату.
Не праздничная акция: шведский стол и бешбармак.
— Шведский стол в армии звучит неожиданно. Это уже реальность?
— Да, и это не эксперимент ради эксперимента. С 1 мая мы запустили пилотный проект в ряде гарнизонов, от Астаны до Актау, в семи воинских частях и учреждениях. По результатам данного проекта совместно с поставщиками услуг питания будет проведен круглый стол, где будут рассмотрены положительные и отрицательные моменты, но уверенно можно сказать, что солдаты и курсанты уже дают положительную оценку.
При этом важно понимать, что это не классический ресторанный формат, а адаптированная система. Например, если питается 1000 человек, то готовится по 500 порций двух разных первых и вторых блюд, а также холодных закусок. У каждого есть выбор, но при этом сохраняется баланс и контроль доведения положенных норм довольствия, для чего нашими специалистами были разработаны меню-раскладки продуктов.
Для проведения проекта мы специально выбрали разные регионы и части, чтобы увидеть, как данная модель работает в различных условиях, как вписывается в различную интенсивность боевой подготовки в различных воинских частях и как подходит разным категориям: солдатам, курсантам и кадетам.
— Почему вообще возникла идея такого формата?
— Мы провели анализ питания, в результате которого поняли простую вещь: невозможно всех накормить одинаково «вкусно». Кто-то не ест рыбу, кто-то — гречку, кто-то любит тушеные овощи, а кто-то нет. В итоге значительная часть еды просто уходила в отходы. Соответственно, нам стало очевидно: если дать человеку выбор, он будет кушать лучше и с удовольствием. А это напрямую влияет как на здоровье, так и на его физическое и моральное состояние. Плюс рациональное использование бюджетных денег — меньше отходов, а больше эффективности.
— Не приводит ли шведский стол к перерасходу продуктов?
— Наоборот. Здесь срабатывает парадокс: когда есть выбор, люди меньше оставляют. Мы четко планируем объемы приготовления, исходя из численности личного состава. Контроль осуществляется на уровне должностных лиц частей. В итоге мы пришли к оптимизации без увеличения затрат. Это один из принципов реформы.
— Что конкретно меняется в рационе?
— Рацион становится не просто калорийным, а разнообразным. На завтрак не одна каша, а несколько ее вариантов. В обед на выбор овощной или крупяной суп и два вторых блюда, а также появилась разновидность салатов и закусок. Отдельное направление — введение в меню блюд национальной кухни. Мы возвращаем привычные казахские блюда: бешбармак, плов, куырдак, мампар, бауырсаки и другие. И здесь есть важный момент: это не «праздничная акция», а системная работа. При этом необходимо напомнить, что в некоторых частях уже закреплены определенные дни национальной кухни.
— А как учитываются индивидуальные особенности? К примеру, аллергии, диеты?
— Конечно, армия — не ресторан с персональным меню, но мы уже гораздо гибче, чем раньше. Во-первых, выбор блюд сам по себе частично решает этот вопрос. Во-вторых, медицинская служба контролирует состояние военнослужащих, в том числе питание. Соответственно, солдаты, кадеты или курсанты, имеющие определенные проблемы со здоровьем, могут выбрать блюда, которые им подходят. Мы регулярно проводим взвешивания, отслеживаем динамику. Например, в ходе мониторинга выявили, что около 2,4% военнослужащих имеют риск дефицита массы, и точечно усилили их питание. Кроме того, мы постоянно получаем обратную связь путем опросов, встреч, работы с Комитетом солдатских матерей. Это живой процесс, а не формальность.
— Где сегодня обучают военных поваров? Это отдельная система?
— Мы используем смешанную модель. Основную часть питания обеспечивают поставщики, но при этом мы серьезно усиливаем требования к их персоналу. За последнее время проведено свыше 300 контрольно-показательных варок пищи, где совершенствуются навыки поварского состава как по обработке продуктов, так и по приготовлению блюд.
При этом на базе учебного центра Сухопутных войск нами восстановлена школа подготовки военных поваров, на сегодняшний день произведено четыре выпуска по 30 человек каждый. И как результат, на сегодняшний день уже имеем положительные отзывы командования Военно-морских Сил, где ранее коками на военные корабли назначались солдаты, которые имели хоть какие-нибудь навыки по приготовлению пищи. А сейчас на кораблях готовится качественная еда, с соблюдением правил приготовления и санитарных норм.
Подготовленных в учебном центре военных поваров мы включаем в состав казахстанского миротворческого контингента, направляемого в район Голанских высот (Сирия), чтобы обеспечить военнослужащих качественным, сбалансированным и соответствующим установленным нормам питанием. Фактически мы формируем новую культуру: повар в армии — это специалист, от которого зависит здоровье и состояние бойца.
Полевые госпитали — полноценные комплексы.
— Как организована медицина в полевых условиях?
— Военная медицина на сегодняшний день представлена медицинскими ротами, лазаретами, госпиталями в каждом гарнизоне. Каждое медицинское подразделение оснащено всем необходимым объемом лекарств, комплектами оборудования и аппаратами. Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны и его филиал в Алматы оснащены инновационными диагностическими комплексами. Среди них компьютерный томограф ANATOM 128, рентгенодиагностический комплекс «Артдиагност-8» и цифровая флюорография 12ФК1 «Флюарком».
Благодаря им военные врачи получили возможность проводить высокоточные обследования, в кратчайшие сроки выявлять патологии и формировать объективную картину состояния пациента, зачастую до появления первых симптомов. С момента установки нового оборудования проведено более пяти тысяч обследований, что подтверждает его востребованность и эффективность. Закуп диагностических комплексов — это часть государственной программы по обновлению технического оснащения военных медицинских учреждений, направленной на повышение качества и доступности медицинской помощи.
Современные полевые госпитали тоже уже не те, что раньше. Многие до сих пор представляют их как «палатки с носилками». На самом деле в ходе учений мы разворачиваем полноценные медицинские комплексы, обладающие возможностями диагностики, оказания первой помощи, стабилизации состояния и проведения оперативного хирургического вмешательства в полевых условиях. Только в одном из таких госпиталей, в среднем, возможно оперировать до 10−15 пациентов с тяжелыми ранениями и от 16 до 20 пациентов с ранениями и хирургическими заболеваниями средней тяжести.
Госпитализировать больных или раненых на период до 14 дней, принимать до 80 амбулаторных больных в день, оказать стоматологическую помощь 5−10 пациентам в день и хранить запасы медицинских принадлежностей, растворов и расходных материалов на 60 дней. Большое внимание уделяется тактической медицине. Если раньше приемам само- и взаимопомощи обучали офицеров и военнослужащих по контракту, то с этого года приступили к обучению солдат. Выслужив установленные сроки службы, каждый из них приобретет полезные навыки и сможет использовать их в повседневной жизни.
Неудобная обувь не попадет в войска.
— Расскажите об изменениях, которые происходят с военной формой одежды.
— По поручению министра обороны в Вооруженных Силах Республики Казахстан внедряется новая модель вещевого обеспечения, в которой ключевым критерием при принятии решений станет мнение самих военнослужащих. Это принципиально новый подход: перед допуском в войска все образцы будут проходить лабораторные испытания и апробацию в специально созданных экспериментальных подразделениях. Ключевым этапом становится сбор отзывов от самих военнослужащих. Если продукция не соответствует ожиданиям личного состава, она не будет принята к снабжению. Потому что качество экипировки напрямую связано с выполнением учебно-боевых задач.
Для эффективного их выполнения солдаты, контрактники и офицеры должны быть обеспечены современной, удобной и высококачественной формой. Мы переходим к системе, где решающим становится мнение самого военнослужащего. Если солдат говорит, что обувь неудобная или форма не отвечает требованиям, то такая продукция не попадет в войска.
Кроме того, особое внимание уделено внешнему облику военнослужащих срочной службы. Вводится парадная форма одежды, которая будет использоваться при приведении к Военной присяге, увольнениях, отпусках и при убытии в запас. Это позволит сформировать единый и достойный внешний вид военнослужащего. Параллельно разрабатываются нагрудные знаки воинской доблести для солдат, которые будут размещаться на данной форме.
Существенный акцент сделан на качестве обуви, как одном из ключевых элементов экипировки, напрямую влияющий на здоровье военнослужащих. В этой части внедряется принцип жесткого отбора с обязательным учетом практических отзывов из войск. Дополнительно введены новые элементы: термобелье, термоноски, облегченные головные уборы, защита от холода и ветра.
— Как проверяется качество?
— Контроль идет на всех этапах. На предприятиях работают военные представители, которые следят за производством от начала до конца. Если выявляются нарушения, то поставщики исключаются из системы. Это жесткая, но необходимая мера. Система многоуровневой проверки включает создание специальных подразделений для полевого тестирования новых образцов формы и экипировки.
Одним из ключевых элементов новой системы становится участие Комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі». Комитет выступает не только как общественный наблюдатель, но и как независимый источник объективной информации о реальном положении дел в войсках. Представители организации играют особую роль в системе контроля, выступая индикатором реального состояния дел. Солдат не всегда может открыто сказать командиру, а с представителями комитета он говорит честно. Поэтому их участие позволяет нам получать объективную картину и своевременно реагировать на проблемы. Взаимодействие с комитетом выстраивается на постоянной основе. Принято решение о проведении регулярных встреч с участием представителей армии, поставщиков и общественности не реже одного раза в квартал. Такой формат позволит оперативно выявлять проблемные вопросы и совместно вырабатывать решения.
А что впереди.
— Что дальше? Какие изменения еще впереди?
— Мы не рассматриваем текущие реформы как завершенные. В планах предстоит дальнейшее развитие системы питания, расширение ассортимента, цифровизация логистики, модернизация формы. В Вооруженных силах Казахстана планируется разработка нового боевого снаряжения — от современных касок и бронежилетов до разгрузочных жилетов и рюкзаков.**
Параллельно предполагается проведение специализированных учений по тыловому, медицинскому и другим видам обеспечения с учетом трансформации характера современных боевых действий. Меняются не только формы и методы ведения боя, но и подходы к организации тыла в условиях операций, и в этих условиях армия должна двигаться в одном темпе с глобальными изменениями, адаптируя систему обеспечения под новые реалии.