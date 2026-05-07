На проспекте Победы в Калининграде отремонтировали исторический дом

Новый облик здания создали в духе местной архитектуры.

На проспекте Победы в Калининграде завершили капремонт исторического дома. Об этом сообщается на странице регионального Фонда капремонта «ВКонтакте».

Дом находится на проспекте Победы, 128. Специалисты отремонтировали фасад здания. «Дом № 128 до начала капремонта утратил свой оригинальный облик, а под советской штукатуркой было большое количество трещин. Трещины отремонтировали и усилили углы дома металлическими стяжками, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение стен. Новый облик исторического здания создан в духе местной архитектуры», — говорится в публикации.

Над окнами появились прямые сандрики с кронштейнами. Фронтон украшен барельефами с растительным узором. Первый этаж оформили рустовкой. Также специалисты установили красивые двери с новыми ручками.

Фото: региональный Фонд капремонта.

