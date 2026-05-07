На правобережье Красноярска в выходные изменятся схемы движения общественного транспорта

В Красноярске на время празднования Дня победы изменятся схемы движения общественного транспорта, следующего через проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Ограничения начнутся со второй половины 8 мая. Участок проспекта «Красноярский рабочий» от улицы Чайковского до пересечения с Транспортным проездом будет полностью закрыт для любого транспорта с 14 часов 8 мая до 6 часов 10 мая. Соответственно будут изменения в движении автобусов в Кировском и Советском районах. При этом на улицу Семафорную личный транспорт допускаться не будет. Объезд возможен через мост 777 или улицу Тамбовскую. Смотрите в карточках, как будут ходить трамваи и автобусы №№ 2, 19, 43, 59, 90, 95, 40с, 3, 8, 10, 40а и другие.