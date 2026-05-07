Из домов в Ржеве эвакуировали 350 человек, включая 60 детей

Из многоэтажных домов в Ржеве Тверской области, получивших повреждения в результате атаки БПЛА, эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев.
«В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали», — заявил Королев.
Глава Тверской области уточнил, что эвакуированные жители были размещены в местной гостинице. Службы обследовали кровли жилых помещений на предмет безопасности. Жители смогут вернуться в свои квартиры.
«Дал распоряжение: до Дня Победы провести максимально возможные работы по кровле и в пострадавшей квартире. Уже сегодня начать работу по замене 350 окон. Утром заслушаю доклады об объеме работ и 9 мая лично проверю ход выполнения», — заявил Королев.
В начале февраля в Конаковском округе Тверской области возник пожар на предприятии в результате отражения атаки беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал.
В ночь на 7 мая ограничения на полеты вводились более чем в 10 аэропортах, среди них — авиагавани Пензы, Саратова и Ульяновска.
В результате атаки по жилым домам в Брянске в ночь на 7 мая пострадали 13 человек, включая ребенка. Два многоквартирных дома получили повреждения.
