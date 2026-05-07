Режиссеру Владимиру Бортко исполнилось 80 лет

~Режиссерским дебютом Владимира Бортко в полном метре стала картина «Канал» (1975).~ Фильм рассказывал о буднях молодых специалистов и в целом соответствовал духу советского кино 70-х — это была производственная драма о становлении личности через труд, коллектив и профессиональную ответственность. Бортко мог бы и дальше снимать фильмы на «производственную тему», но к тому моменту у него уже накопилось немало творческих идей, поэтому он ушел из Киностудии Довженко и уехал в Москву. При этом и в столице его сценарии поддержки не получили, и тогда режиссер отправился в Ленинград, где его приняли на киностудию Ленфильм.