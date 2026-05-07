Цифровые технологии борются со стихийными свалками в Красноярске

С помощью технологий искусственного интеллекта система распознаёт в окрестностях площадок по выбросу ТКО лица и автомобили, а на месте срабатывает звуковое предупреждение. Умные камеры отслеживают уровень наполнения имеющихся в округе контейнеров, ИИ же генерирует оповещения об их переполнении. Далее данные о времени и месте инцидента поступают на облачную платформу, доступ к которой предоставлен специалистам административной комиссии и отдела ЖКХ района. Они могут круглосуточно просматривать локации «популярных» стихийных свалок со стационарного компьютера, ноутбука или планшета. Данные доступны как в режиме реального времени, так и в архиве.