Здание-ОКН на улице Рождественской выставили на торги в Нижнем Новгороде

Историческое здание, расположенное на улице Рождественской в Нижнем Новгороде, выставлено на продажу через аукцион. Информация об этом доступна на портале «Авито».
В рамках единой сделки предлагаются к реализации несколько памятников истории и культуры регионального значения. Центральным объектом предложения является строение № 49 по той же улице, известное как дом купца Мичурина, расположенное неподалеку от Канавинского моста.
Здание украшает значимая композиция «Связь времен», представленная в виде триптиха на фасаде, которая ранее получила номинацию на международную архитектурную премию «Золотой Трезини».
Аукцион пройдет по принципу повышения ставки. Стартовая стоимость лота составляет 134,632 миллиона рублей.
Победитель торгов обязуется получить необходимые разрешения для осуществления реставрационных работ на объектах культурного наследия.
Ранее нижегородские власти решили изъять у Дмитрия Дзепы ОКН.