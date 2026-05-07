В Санкт-Петербурге почтили память Алии Молдагуловой

На счету Алии Молдагуловой 78 подтвержденных уничтоженных фашистов, но в реальности эта цифра еще больше, подчеркнули дипломаты. Свой последний бой 18-летняя Алия приняла под Новосокольниками. В критический момент наступления именно она подняла бойцов в атаку.