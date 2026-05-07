В Санкт-Петербурге почтили память Алии Молдагуловой

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Санкт-Петербурге почтили память Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
Представители Генконсульства Казахстана возложили цветы к памятнику героини, расположенном в Красногвардейском районе города.
Вместе с ними в памятном мероприятии приняли участие сотрудники Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, администрации Красногвардейского района, Законодательного собрания Санкт-Петербурга. А также казахстанцы — слушатели военных академии, казахские диаспоры и учащихся петербургской школы № 140.
Алия родилась 25 октября 1925 года в семье Нурмухамета Саркулова и Маржан Молдагуловой в ауле Булак Актюбинской области. В блокадном Ленинграде она отказалась от эвакуации, выбрав путь защитника.
На счету Алии Молдагуловой 78 подтвержденных уничтоженных фашистов, но в реальности эта цифра еще больше, подчеркнули дипломаты. Свой последний бой 18-летняя Алия приняла под Новосокольниками. В критический момент наступления именно она подняла бойцов в атаку.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года ефрейтору Алие Молдагуловой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В России в ее честь названа Московская школа № 1512.