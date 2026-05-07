СК начал проверку после задымления на шахте «Алардинская»

Следственное управление СК по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту инцидента на шахте «Алардинская» по признакам нарушения правил промышленной безопасности (ст. 217 УК). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Предварительно установлено, что 7 мая 2026 года на шахте “Алардинская” в Калтанском городском округе произошло задымление», — говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего.
Утром 7 мая МЧС сообщило об эвакуации работников с одной из шахт региона. По данным «РИА Новости», с шахты «Алардинская» из-за превышения уровня угарного газа планировалось эвакуировать более 130 горняков, к 6:00 мск все они вышли на поверхность.
Прокуратура также начала проверку по факту происшествия. По данным ведомства, на шахте произошло возгорание кабельной продукции.
