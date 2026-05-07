СК начал проверку после задымления на шахте «Алардинская»

Источник: РБК

Следственное управление СК по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту инцидента на шахте «Алардинская» по признакам нарушения правил промышленной безопасности (ст. 217 УК). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предварительно установлено, что 7 мая 2026 года на шахте “Алардинская” в Калтанском городском округе произошло задымление», — говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего.

Утром 7 мая МЧС сообщило об эвакуации работников с одной из шахт региона. По данным «РИА Новости», с шахты «Алардинская» из-за превышения уровня угарного газа планировалось эвакуировать более 130 горняков, к 6:00 мск все они вышли на поверхность.

Прокуратура также начала проверку по факту происшествия. По данным ведомства, на шахте произошло возгорание кабельной продукции.

